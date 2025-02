In Frankfurt sieht man wieder strahlende Gesichter auf dem Börsenparkett. Hoffnungen auf eine anziehende Konjunktur und positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte einen kräftigen Schub verliehen. Der DAX schloss mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 22.794,11 Punkten und näherte sich damit seinem Rekordhoch der Vorwoche bei 22.935 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen kletterte am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Sommer 2023 und legte um 1,90 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...