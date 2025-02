DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Starkes Q4 sichert Zielerreichung 2024 - höhere Profitabilität für 2025 erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/26.02.2025/19:25) - Auf Grundlage der vorläufigen und noch nicht testierten Geschäftszahlen hat die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) das Geschäftsjahr 2024 in einem anspruchsvollen globalwirtschaftlichen Marktumfeld wie angekündigt mit einem historisch starken Schlussquartal abgeschlossen und damit alle im November 2024 definierten Teilziele erreicht, die auch zur Erfüllung der aktualisierten Jahresprognose erforderlich waren.

So wurde im vierten Quartal ein operatives EBIT von 46,5 Mio. EUR (Vj.: 32,0 Mio. EUR) und ein stark positiver Free Cashflow erreicht. Für das Gesamtjahr ergab sich dadurch ein positiver Free Cashflow, obwohl er in den ersten neun Monaten noch mit -35,8 Mio. EUR negativ ausgefallen war.

Für das Gesamtjahr 2024 wurde wie prognostiziert bei einem Umsatz von 1.274,4 Mio. EUR ein operatives EBIT, bereinigt um Sondereinflüsse für das Fokusprogramm "Spotlight" und die Kosten für die Leitmesse drupa, von 25,8 Mio. EUR erzielt.

Das Segment Sheetfed verzeichnete nach der drupa keinen Nachfragerückgang und erzielte im Schlussquartal einen Auftragseingang von 220,8 Mio. EUR (+45,5 % YOY), was zugleich das stärkste Quartal des Jahres war. Dies führte auch zu dem hohen Konzern-Auftragseingang von 1.402,7 Mio. EUR (+8,9 % YOY) im Geschäftsjahr 2024 und erhöhte den Konzern-Auftragsbestand bei einer Book-to-Bill Ratio von 1,10 auf 1.039,8 Mio. EUR (+14,1 % YOY). Er markiert damit den höchsten Jahresendstand in der jüngsten Geschichte von Koenig & Bauer und dient als starke Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus.

Neben den Kosten für die Weltleitmesse drupa i.H.v. 10,5 Mio. EUR sind Sondereinflüsse für das Fokusprogramm "Spotlight" i.H.v. 50,4 Mio. EUR in 2024 angefallen, die das Konzern-EBIT belasten, aber gleichzeitig das Fundament für ein profitables Wachstum in den kommenden Jahren legen. Damit wurde die prognostizierte Obergrenze von 45 Mio. EUR für die "Spotlight" Sondereinflüsse bereits überschritten, da der Vorstand beschlossen hat, das CS-MetalCan Projekt für den 2-teiligen Getränkedosendruck mit einem zusätzlichen Ergebniseffekt von ca. 5,4 Mio. EUR einzustellen.

Im Zuge der finalen Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Fokusprogramm "Spotlight" werden im ersten Halbjahr 2025 weitere Aufwendungen im niedrigen einstelligen Mio. EUR Bereich erwartet, um das Projekt abzuschließen und die nachhaltige Ertragssteigerung im Konzern voranzutreiben.

Trotz schwieriger und unsicherer weltwirtschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen, sieht sich Koenig & Bauer für das Geschäftsjahr 2025 gut aufgestellt. Dank eines historisch hohen Auftragsbestands und zusätzlicher Einsparungen aus dem Fokusprogramm "Spotlight" erwartet der Vorstand ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR bei einer Steigerung des operativen EBIT auf einem Korridor zwischen 35 - 50 Mio. EUR. Innerhalb dieses Korridors ist die Zielerreichung in hohem Maße von den tatsächlichen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen in den kommenden Monaten abhängig.

Koenig & Bauer sieht in 2026 einen Konzernumsatz von ca. 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBIT-Marge von rund 6 % weiterhin als möglich an. Aufgrund der unsicheren weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen und der dazugehörigen Planungsunsicherheiten, ist aktuell ein Konzernumsatz zwischen 1,4 und 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBIT-Marge zwischen 5 - 6 % geplant.

