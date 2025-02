DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Bei der kriselnden VW-Tochter Audi wird das Ausmaß der Sparpläne konkret. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen will Audi-Chef Gernot Döllner die Personalkosten pro Jahr um eine Milliarde Euro senken. Zudem sollen die Materialkosten bis 2030 um bis zu 8 Milliarden Euro gedrückt werden. Döllner will mit dem harten Sparkurs Audi wieder profitabler machen. Zuletzt lag die Gewinnmarge deutlich unter 5 Prozent. Bis Ende des Jahrzehnts solle Audi wieder zweistellige Margen erreichen. Das mittelfristige Margenziel von bis zu 14 Prozent jedoch gelte intern als nicht mehr realistisch, berichten Insider. (Handelsblatt)

ALLIANZ - Um Kosten zu sparen und nachhaltiger zu arbeiten, will die Allianz ihre Kunden dazu bewegen, bei Schäden an Autos verstärkt gebrauchte Teile statt Neuteile einbauen lassen. "Das spart gegenüber Neuteilen CO2-Emissionen und Kosten", sagte der Vorstandschef der Allianz Versicherungs-AG, Frank Sommerfeld, dem Tagesspiegel. Nach den Überschwemmungen in Süddeutschland 2024 seien dort viele Autos Totalschäden gewesen, aber häufig hätten Türen oder Kotflügel noch nicht einmal eine Beule gehabt. "Warum soll man diese Teile nicht bei einem anderen Unfallfahrzeug einbauen?", so Sommerfeld. Aktuell würden 50 Prozent der Kunden das Angebot zur Reparatur mit gebrauchten Original-Ersatzteilen annehmen. (Tagesspiegel)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2025 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.