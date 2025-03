Der DAX hat sich am Freitag nach den Verlusten vom Donnerstag stabilisieren können und ist am am Ende mit einem minimalen Plus bei 22.551,43 Punkten ins Wochenende gegangen. Zum Start in die neue Woche sind die Vorgaben durchaus positiv. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,4 Prozent höher auf 22.643 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Start in die neue Woche recht ruhig. Am Nachmittag wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für Februar ...

