Pressemitteilung Fix&Foxi TV und RiC.today setzen neue Standards in der Familienunterhaltung auf Magenta TV Österreich München, 3. März 2025 - Die Your Family Entertainment AG (YFE) intensiviert ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Magenta TV Österreich. Der preisgekrönte Kindersender Fix&Foxi TV wird künftig durch den neuen Pay-TV-Sender RiC.today auf Magenta TV ergänzt. RiC.today hat mit seinem Slogan "Learning by Laughing" einen klaren Fokus auf English Learning, Bildung und unterhaltsame Inhalte für die ganze Familie. Mit exklusiven Premieren wie der Emmy-prämierten Animationsserie Tutenstein, lustigen Abenteuern der Drachenjäger aber oder dem kultigen Live Action Hit The Tribe bleibt Fix&Foxi TV die erste Adresse für qualitativ hochwertige Familienunterhaltung. Mit dem Launch von RiC.today bietet YFE nun einen weiteren wichtigen Baustein im österreichischen TV-Angebot: Der zweisprachige Sender (Englisch und Deutsch) bringt Lernspaß und spannende Unterhaltung direkt ins Wohnzimmer. RiC.today setzt auf eine einzigartige Mischung aus beliebten Serien und edukativen Formaten, die nicht nur unterhalten, sondern Kinder auf spielerische Weise fördern. Besonders hervorzuheben sind die neue Staffel der DIY- und Early English Learning Shows, die es Kindern ermöglichen, Englisch zu lernen, während sie gleichzeitig in die Welt der Kreativität eintauchen. Die Partnerschaft mit Magenta TV Österreich garantiert, dass das erweiterte Angebot ein breites Publikum erreicht. Mit der Erweiterung des Angebots von Fix&Foxi TV und dem Start von RiC.today wird die langjährige Partnerschaft zwischen YFE und Magenta TV gefestigt und ein wichtiger Schritt zur Förderung hochwertiger Kinderunterhaltung in Österreich gesetzt. "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Magenta TV in Österreich ist ein wichtiger Schritt, um unser Engagement für unterhaltsame und zugleich pädagogisch wertvolle Inhalte für Kinder und Familien weiter auszubauen," erklärt Armin Schnell, Vice President Sales bei der YFE. "Wir haben die Programmvielfalt von Magenta TV ausgebaut und das Angebot für unsere kleinen Zuseher:innen erweitert. Der beliebte Familiensender Fix&Foxi TV steht ab sofort einem noch größeren Publikum zur Verfügung. Außerdem sorgen wir mit RiC.today ab sofort für noch mehr hochwertige Unterhaltung und stellen damit eine wichtige Ergänzung für unsere Kernzielgruppe Family & Kids dar", ergänzt Branko Stanchev, CCO Consumer Magenta Telekom.at von Magenta TV. Besondere Aufmerksamkeit erhält Fix&Foxi nicht nur durch seine preisgekrönten Programme, jetzt auch auf Magenta TV, sondern auch durch seine Präsenz in der renommierten Krone Zeitung, der größten Tageszeitung Österreichs durch seine jeden Sonntag erscheinenden neuen Comic Strips. Dies unterstreicht die Bedeutung und Popularität des Senders in der österreichischen Medienlandschaft. Doch das ist noch nicht alles: In Zusammenarbeit mit dem Hans-Peter Porsche Traumwerk wird am 1. April auch eine besondere Ausstellung eröffnet, die die faszinierende Welt von Fix&Foxi und seiner Geschichte erlebbar macht. Über Your Family Entertainment AG (YFE): Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen. Über Fix&Foxi TV / RiC.today Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". RiC.today ist der englischsprachige Lernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell darauf ausgerichtet ist, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englischkenntnisse zu vermitteln. Mit einem Mix aus edukativen Programmen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder in einer frühen Phase an die englische Sprache heranführen möchten. Über Magenta Telekom: Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) ist ein führender Anbieter von Internet, Mobilfunk, Entertainment und Business-Lösungen in Österreich. Das Unternehmen zählt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von rund 1,49 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet ultraschnelles Breitband über Glasfaser-Koaxialkabel, Glasfaser und Mobilfunk, Entertainment sowie neueste Technologien für das digitale Leben und Arbeiten. Als Teil der Deutsche Telekom Gruppe profitiert das Unternehmen von der Innovationskraft und der finanziellen Stabilität des Konzerns, der zugleich die wertvollste Telekom-Marke der Welt und die erfolgreichste Unternehmensmarke Europas ist. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden Euro.

Kontakt Your Family Entertainment AG: Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

Web: www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv



