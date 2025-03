Ungeachtet aller vorhandenen Belastungsfaktoren startete der Dax mit einem Kursfeuerwerk in die neue Handelswoche. Der Index ließ am gestrigen Montag (03. März) nichts anbrennen und pulverisierte dabei eindrucksvoll die psychologisch relevante Marke von 23.000 Punkten. Es sollte nicht überraschen, wenn das frische Kaufsignal in den kommenden Tagen seine Wirkung entfalten wird. In erster Linie geht es für den Dax nun jedoch darum, sich oberhalb ...

