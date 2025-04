Der DAX hat eine starke Woche hingelegt. Mit einem Wochenplus von fast fünf Prozent erzielte der deutsche Leitindex in der letzten vollen Aprilwoche den höchsten Anstieg seit Anfang 2023. Am Freitag gewann der DAX 0,8 Prozent auf 22.242,45 Zähler. Und auch der Start in die neue Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,1 Prozent höher auf 22.269 Zähler.Auf der Terminseite ist es am heutigen Montag recht ruhig. Es stehen einige Quartalszahlen auf dem Programm, unter ...

