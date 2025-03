Continental erfreut die Aktionäre mit einem starken Anstieg der Dividende. Die Ausschüttungen an die Eigner sollen um 13,6 % auf 2,50 Euro je Aktie steigen. Anthropic verdreifacht seine Bewertung auf mehr als 60 Mrd. US-Dollar. Die jüngst abgeschlossene Finanzierungsrunde war siebenfach überzeichnet. Thales überrascht positiv. Umsatz, Ergebnis und die Dividende liegen über den Erwartungen.Asien präsentiert sich am Dienstag durchwachsen. Im Verlauf der Sitzung schwächelt vor allem der Nikkei 225 Index, der am Ende bei 37.331,18 Punkten ...

