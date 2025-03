FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis widmete sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einer Umfrage zu den Erwartungen an das Dermatitis-Mittel Nemluvio von Galderma im Vergleich zu Sanofis Dupixent. Die Umfrage falle für Nemluvio im Vorfeld der US-Dermatologen-Konferenz recht positiv aus. Sanofi dürfte dort aber nichts Wesentliches präsentieren./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578