Wichtigste Eckpunkte:

Grid Dynamics gibt zwei wesentliche Ernennungen zum 1. April 2025 bekannt.

Rajeev Sharma, der derzeitige CTO, wird zum Managing Partner Asien-Pazifik ernannt und für die regionale Expansion, Entwicklung von Spitzenleistungen, F&Ü und strategischen Partnerschaften in der gesamten Asien-Pazifik-Region verantwortlich sein.

Dr. Eugene Steinberg, Distinguished Technical Fellow, wird in das Amt des Chief Technology Officer bestellt und KI-Innovationen und fortschrittliche Technologielösungen leiten.

Strategische Besetzung von Führungspositionen soll Umsetzung der GigaCube-Wachstumsstrategie von Grid Dynamics stärken.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement-Services, gab heute Veränderungen in der Führungsetage bekannt, die darauf abzielen, die globale Präsenz des Unternehmens zu erweitern und technologische Innovationen zu beschleunigen. Mit Wirkung zum 1. April 2025 wird Dr. Eugene Steinberg zum Chief Technology Officer (CTO) befördert, während der derzeitige CTO, Rajeev Sharma, die Verantwortlichkeiten des Managing Partner (MP) APAC übernehmen wird.

Als Gründungsingenieur bei Grid Dynamics und zuletzt Distinguished Technical Fellow bringt Dr. Steinberg umfassende Expertise in künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Information Retrieval und skalierbaren verteilten Systemen in seine neue Rolle ein. Während seiner Zeit bei Grid Dynamics war Dr. Steinberg maßgeblich an der Entwicklung und Skalierung der technologischen Verfahren des Unternehmens beteiligt. Er leitete geschäftskritische Transformationsprogramme für Fortune 1000-Kunden und entwickelte bahnbrechende Lösungen in den Bereichen KI, Suche und cloudnative Plattformen. Seine Führungsarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Grid Dynamics als führendes Technologieunternehmen im Bereich der digitalen Transformation etabliert hat.

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, das außergewöhnliche Technologie-Team von Grid Dynamics zu leiten", sagte Dr. Steinberg. "Es ist eine außergewöhnliche Zeit, um unsere Innovationsstrategie voranzutreiben, da KI und fortschrittliche digitale Lösungen ganze Branchen umgestalten. Ich habe aus erster Hand erlebt, wie gut durchdachte Systeme, herausragende Ingenieurskunst und Engagement Herausforderungen innerhalb von Monaten, nicht Jahren, in bahnbrechende Erfolge verwandeln können. Ich bin entschlossen, den Innovationsgeist und die technische Exzellenz, die Grid Dynamics auszeichnen, weiter voranzutreiben und gleichzeitig unsere Fähigkeiten in den Bereichen KI und Plattform-Engineering auszubauen, um unseren Kunden einen echten, messbaren Mehrwert zu bieten."

In seiner neuen Rolle als Managing Partner APAC wird Rajeev Sharma die Verantwortung für Geschäftsexpansion, technische Exzellenz, Fusionen und Übernahmen sowie strategische Partnerschaften in der Asien-Pazifik-Region übernehmen. Seit 2021 ist er als CTO von Grid Dynamics tätig und hat bedeutende technologische Fortschritte vorangetrieben, darunter der Ausbau der KI-Fähigkeiten des Unternehmens und die Stärkung der Partnerschaften mit führenden Hyperscalern. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion von Grid Dynamics nach Indien, das mittlerweile zu den drei wichtigsten Delivery-Standorten des Unternehmens zählt. Unter seiner technologischen Führung hat Grid Dynamics über 100 erfolgreiche KI-Implementierungen realisiert und den partnerschaftsgetriebenen Umsatz auf 18 des Gesamtumsatzes gesteigert.

"Die Asien-Pazifik-Region, insbesondere Indien, hat sich mit ihrem großen Talentpool und dem wachsenden Ökosystem von Global Capability Centers zu einem strategischen Knotenpunkt für die globale digitale Transformation entwickelt", sagte Sharma. "Nachdem ich Technologietransformationen in großem Maßstab für Fortune 1000-Kunden gehandhabt und unseren erfolgreichen Markteintritt in Indien geleitet habe, sehe ich enorme Chancen, das Wachstum von Grid Dynamics in der Region zu beschleunigen und gleichzeitig unsere hohen Standards der technischen Exzellenz beizubehalten. Mein Fokus wird auf dem Ausbau unserer technischen Fähigkeiten, der Förderung strategischer Partnerschaften und der Identifizierung gezielter F&Ü-Möglichkeiten liegen, die unsere Position in Schlüsselmärkten stärken."

Die Veränderungen in der Führungsetage spiegeln das Bekenntnis von Grid Dynamics zu GigaCube wider, der Wachstumsstrategie des Unternehmens, die auf drei Säulen basiert: geografische Skalierbarkeit, Innovation und Branchenexpansion. Mit Dr. Steinberg an der Spitze des Technologieportfolios von Grid Dynamics und Rajeev Sharma, der die Expansion in der Asien-Pazifik-Region leitet, ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um neuen Mehrwert für Investoren zu schaffen und globalen Kunden in verschiedenen Branchen innovative Dienstleistungen bereitzustellen.

"Die Positionierung von Dr. Steinberg und Herr Sharma in diesen strategischen Rollen schafft die Voraussetzungen für eine starke Kombination aus fortlaufender technischer Innovation und dem weiteren Ausbau unserer globalen Reichweite", sagte Leonard Livschitz, CEO von Grid Dynamics. "Eugenes technisches Können und seine Führungsqualitäten vereinen Teams und treiben transformative Ergebnisse voran, und Rajeevs Erfolgsbilanz bei der Orchestrierung groß angelegter Veränderungen ist ebenso beeindruckend. Mit dieser Zusammenführung bekräftigen wir unser Engagement, für unsere Kunden und Investoren nachhaltige Erfolge zu erzielen."

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Kompetenzen und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, einschließlich des Wachstums bei Kunden und der GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Kompetenzen, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

