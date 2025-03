wO Börsenlounge: Broadcom | VW | Bayer - bei Tenbagger Eutelsat jetzt die Gewinne einfahren!

Seit Wochenbeginn kamen Anleger an der Aktie fast nicht mehr vorbei. Wer von Anfang an dabei war, der hatte innerhalb von 4 Tagen für ganz kurze Zeit einen Tenbagger im Depot. Doch jetzt ist die Party erst einmal vorbei!Entfacht Broadcom den KI-Hype aufs neue? "Angesichts der allgemeinen Besorgnis über die KI-Bedingungen dürften diese Ergebnisse eine Erleichterung sein", kommentierten die Analysten von Morgan Stanley das Quartalsergebnis des Technologiekonzerns. "Vielleicht ist die KI-Branche doch nicht so tot wie befürchtet... aber inmitten der KI-Nervosität sieht das Management (von Broadcom) die Zukunft noch positiver", so die Analysten von Bernstein. Geht es jetzt wieder in der Branche …

