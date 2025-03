Steyr Motors will für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie ausschütten. Dies teilt die Mutares-Tochtergesellschaft am Mittwoch mit. Vorstand und Aufsichtsrat des Börsenneulings werden diesen Vorschlag der Hauptversammlung am 7. Mai 2025 unterbreiten. Die genaue Beschlussvorlage soll vorab veröffentlicht werden. ...

