Energiekontor AG

Energiekontor AG: Energiekontor hebt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 an



12.03.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Energiekontor hebt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 an Bremen, 12. März 2025 - In Anbetracht positiver Sondereffekte, die nach dem Berichtsstichtag für das Geschäftsjahr 2024 eingetreten sind, hebt der Vorstand der Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, die prognostizierte Zielbandbreite des Konzernergebnisses vor Steuern (EBT) für das Geschäftsjahr 2024 an. Die im Dezember 2024 zuletzt angepasste Ergebnisprognose sah ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von ca. 23 bis 27 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2024 vor. Verschiedene Sondereffekte, die nach Ablauf des Berichtsstichtags (31. Dezember 2024) eingetreten sind, bewirken nach aktuellem Sachstand zusätzliche ergebniswirksame Beiträge. Vor diesem Hintergrund erhöht sich die Ergebniserwartung der Energiekontor AG für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich auf ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von ca. 34 bis 37 Mio. Euro. Die positiven Sondereffekte resultieren überwiegend aus Forderungen im Zusammenhang mit der Kompensation von Ertragsausfällen in verschiedenen Windparks im Inland. Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfungshandlungen der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen sind. Die Zusammensetzung des Konzern-EBT entspricht der Darstellung auf Seite 43 des Geschäftsberichts 2023 der Energiekontor AG. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Veröffentlichung der geprüften Geschäftszahlen zum Geschäftsjahr 2024 ist für den 28. März 2025 geplant. Kontakt Julia Pschribülla

