NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 295 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Kursstärke der vergangenen Monate sei das Geschäft mit smarten Brillen besonders maßgeblich gewesen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Höhere langfristige Schätzungen für das Umsatzwachstum seien davon angetrieben worden. Sie ist überzeugt davon, dass die nächste Wachstumsphase bei dem Luxusgüter- und Brillenkonzern bereits bevorsteht./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 22:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121667