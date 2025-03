Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS03815U4094 Applied DNA Sciences Inc. 13.03.2025 US03815U5083 Applied DNA Sciences Inc. 14.03.2025 Tausch 50:1CA13640F2044 Data Watts Partners Inc. 13.03.2025 CA2379441033 Data Watts Partners Inc. 14.03.2025 Tausch 1:1CA09570Q2027 Blue Moon Metals Inc. 13.03.2025 CA09570Q5095 Blue Moon Metals Inc. 14.03.2025 Tausch 10:1