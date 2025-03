The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2025ISIN NameIE0032904330 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.AEOCA09570Q2027 BLUE MOON METALS INC.CA13640F2044 CANADIAN NEXUS TEAM NEWCA74641T1066 PURPOSE MARIJ.OPP. TR.UTSUS03815U4094 APPLIED DNA S. NEW DL-001US2321091082 CUTERA INC. DL-,001XS2399367684 LEVERAGE SHA ETP 2071