© Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpa

Die EZB gibt UniCredit grünes Licht für eine größere Commerzbank-Beteiligung - kommt jetzt die größte Bankenfusion seit der Finanzkrise?Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der italienischen Großbank UniCredit grünes Licht für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 29,9 Prozent an der Commerzbank erteilt. Das teilte UniCredit am Freitag mit. Damit rückt eine der größten grenzüberschreitenden Bankfusionen Europas seit der Finanzkrise in den Bereich des Möglichen - auch wenn CEO Andrea Orcel betont, dass eine endgültige Entscheidung wohl erst 2026 fallen dürfte. Strategischer Schachzug mit Signalwirkung UniCredit hatte bereits im vergangenen Jahr durch den Kauf von Commerzbank-Aktien und …