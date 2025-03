FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresabschluss des Stahlhändlers habe keine großen Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv seien die kurzfristig aufgehellten Aussichten. Dazu könnte das Unternehmen von der Reindustrialisierung der USA profitieren./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 09:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 09:55 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KC01000