Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis knapp an die 24.000-Punkte-Marke hat der DAX am Dienstag letztlich nur leicht zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss 0,37% höher bei 23.846 Punkten. Am Nachmittag verlor er durch schwache US-Stimmungsdaten und neue Zolltöne von Präsident Trump wieder etwas ...