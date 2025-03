Am 15. März 2025 steht die Legrand-Aktie bei 105,90 Euro stabil zum Vortag, weist jedoch im Jahresvergleich ein solides Wachstum von 8,56 Prozent auf. Der französische Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen mit einer Marktkapitalisierung von 27,9 Milliarden Euro bereitet sich aktuell auf wichtige Termine vor. Am 25. März veranstaltet das Unternehmen seinen Capital Markets Day mit besonderem Schwerpunkt auf ESG-Themen, gefolgt von einer Fragerunde für Investoren. Nur einen Tag später, am 26. März, wird Legrand an der UBS Global Energy Transition Conference teilnehmen.

Aktuelle Performance und Finanzkennzahlen

Mit einem aktuellen Kurs, der 15,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, zeigt die Aktie trotz der Entfernung von 6,70 Prozent zum Jahreshoch relative Stärke. Die Finanzkennzahlen weisen auf eine solide Bewertung hin, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 mit 20,15 angegeben wird und die monatliche Kursentwicklung ein Plus von 0,38 Prozent aufzeigt.

