ROUNDUP: Grand City Properties will für 2025 wieder eine Dividende zahlen

LUXEMBURG - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will spätestens für 2025 wieder eine Dividende zahlen. Vorgesehen sei, für das laufende Jahr 78 bis 83 Cent je Aktie an seine Aktionäre auszuschütten, teilte der SDax-Konzern am Montag bei Vorlage des Geschäftsberichts in Luxemburg mit. Ob der Immobilienkonzern bereits für das Jahr 2024 wieder eine Dividende zahlen wird, will das Management vor der Hauptversammlung im Juni entscheiden. Die Aktien gaben zuletzt um rund ein Prozent nach.

Porsche SE: Kein Verkauf von VW-Aktien geplant



STUTTGART - Die Volkswagen -Eigentümerholding Porsche SE plant nach eigenen Angaben derzeit keinen Verkauf von VW -Aktien. Es gebe weder aktuell konkrete Überlegungen zur Veräußerung von VW-Aktien, noch habe es sie im Jahr 2024 gegeben, teilte ein Sprecher der Porsche SE auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die Familienstämme um Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch prüften einen Teilverkauf ihrer VW-Aktien.

Presse: Samsung-Chef schwört Führungskräfte auf Krise ein

SEOUL - Der Vorstandschef von Samsung Electronics, Lee Jae Yong, schwört seine Führungskräfte auf eine existenzielle Krise ein. Es gehe um eine "Frage von Überleben oder Sterben", zitierte Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap aus einer Videobotschaft von Lee. Das Video wurde demnach vor rund 2.000 Führungskräften des Unternehmens während eines Fortbildungsseminars gespielt. "Wir müssen in die Zukunft investieren, auch wenn das bedeutet, dass wir auf unmittelbare Gewinne verzichten müssen", wurde Lee weiter zitiert.

IPO: Klarna geht an die Börse in den USA



NEW YORK/STOCKHOLM - Der Bezahldienst Klarna geht an der Wall Street an die Börse. Das Unternehmen aus Schweden reichte einen Börsenprospekt in den USA ein. Daraus geht unter anderem hervor, dass Klarna im vergangenen Jahr den Umsatz um 24 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Dollar steigerte. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 21 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 244 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Kreise: General Atlantic vor Einstieg bei ProSiebenSat.1 mit 10 Prozent

NEW YORK - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt Kreisen zufolge einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentgesellschaft General Atlantic werde mit zehn Prozent einsteigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei würden die Amerikaner eine Wandelanleihe im Gegenzug für den Verkauf ihrer Minderheitsbeteiligungen am E-Commerce-Geschäft NuCom und der ParshipMeet Group erhalten. Der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 sei für diesen Sonntag einberufen worden, um das Geschäft zu genehmigen, hieß es weiter.



Weitere Meldungen



-UBS-Chef Ermotti verdient 2024 knapp 15 Millionen Franken -VW-Finanzsparte rechnet mit besserem Jahr 2025

-Bosch-Heizungstochter stellt sich auf schwieriges Jahr ein -Studie: Luftfahrt benötigt tausende Anlagen für nachhaltigen Flugtreibstoff -Bundesbank: Zugang zu Bargeld aufwendiger geworden

-Deutsche Mode im Ausland weniger gefragt

-Neue Bankkredite sollen Baywa-Sanierung vereinfachen

-DWDL übernimmt Niggemeiers Anteile an Übermedien

-IG-Metall-Chefin lehnt Rückkehr zu Kaufprämie für E-Autos ab -Automaten gelten erstmals als Postfilialen

-Vance erwartet US-Lösung für Tiktok vor Fristablauf im April -IG Metall lehnt Ausgliederung bei ZF weiter ab

-Chinesischer Techkonzern Baidu bringt neue KI-Modelle heraus -Mehr Beschwerden über die Post als bislang bekannt

-Streit um Preise - Senseo-Kaffee von JDE Peet's bald wieder in den Regalen -Deutsche Firmen wollen sich mit Start-ups aus Israel vernetzen -Umfrage zu Mobilitätswünschen: Bezahlbarkeit ganz oben -Meeresbodenbehörde diskutiert Regeln für Tiefseebergbau -Musk: Mars-Mission 2026

-Hohe Mieten in Großstädten verschärfen Ringen um Fachkräfte -Klimaklage gegen RWE: Experten stellen Gutachten vor

-Aus ohne Königsklasse? Kovac widerspricht Klausel-Gerüchten -Dank Zauberer Simons: Leipzig befreit sich gegen den BVB -Knieverletzung: BVB muss vier Wochen auf Sabitzer verzichten°

