Steyr Motors, Hensoldt, Rheinmetall, Renk - derzeit in aller Munde. Zu den Defensewerten hört man: Geschäft mit Zukunft, Wachstum auf Jahre sicher, hochmargiges Geschäft, Sonderkonjunktur auf viele Jahre, losgelöst vom Markt,… Und das, was in den letzten Tagen mit der Steyr Aktie passiert ist, kann man nur als Wahnsinn bezeichnen (Montag 10.3. bei 34,00 EUR XETRA-Eröffnung, Freitag Schluss 89,00 EUR, Gestern XETRA-Schluss: 218,00 EUR).Aber auch die anderen Defensewerte stiegen zweistellig. Zeit für eine Bestnadsaufnahme. Aktien KW 11 Grüne und 500 Mrd. EUR lassen hoffen. Neue Rekorde voraus? Wenn ...

