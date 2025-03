FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse und milliardenschweren Investitionen in Rüstung und Infrastruktur in Deutschland in den kommenden Jahren hat sich der Dax am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. An die Spitze steigender Börsen setzten sich vor allem konjunkturabhängige Aktien und Sektoren. Investoren gingen wieder ins Risiko und favorisierten zyklische Titel aus dem Automobilbau, der Technologie und auch aus der Bankenbranche .

"Die geplanten Investitionsprogramme in Infrastruktur und Verteidigung wurden als bedeutende Kehrtwende in der deutschen Fiskalpolitik wahrgenommen", schrieb Ulrich Urbahn, Chefstratege der Berenberg Bank. Dank dieser politischen Vorhaben und angesichts konjunktureller Sorgen in den USA hätten europäische Aktien zuletzt besser abgeschnitten als US-Aktien.

Im Dax lagen mit Continental, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG auf den vorderen Plätzen mit Kursgewinnen von 2,6 bis 3,4 Prozent. Zu den Profiteuren der zu erwartenden Konjunkturstimuli zählten auch Commerzbank und Deutsche Bank, deren Kreditgeschäfte einen kräftigen Schub bekommen könnten. Der europäische Bankensektor erreichte am Vormittag den höchsten Stand seit 17 Jahren.

Schon zu Wochenbeginn hätten sich die Marktteilnehmer optimistisch gezeigt, schrieb Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg. "Hierzulande beflügelt vor allem das deutsche Milliarden- Finanzpaket und die Aussicht auf eine Wachstumsinitiative die Kurse".

Im MDax profitierten mit Thyssenkrupp, dem Wafer-Hersteller Siltronic und den Baukonzernen Bilfinger und Hochtief ebenfalls klassische Zykliker von der aufgehellten Stimmung am Markt. Anteile von Hochtief erklommen ein Rekordhoch und der Bilfinger-Aktie fehlte nicht viel zu einem Hoch seit elf Jahren./bek/tih/jha/

