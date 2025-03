Der DAX hat sich am Dienstag auf ein neues Rekordhoch bei 23.476 Zählern geschwungen. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex letztendlich mit einem Plus von einem Prozent bei 23.380,70 Punkten. Unterstützt wurde der DAX von der Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Rüstung. Der Bundestag hat hierfür am Dienstag grünes Licht gegeben. Am Mittwoch dürfte der DAX nun erst einmal verschnaufen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen wenige Punkte unter dem Vortagesschluss ...

