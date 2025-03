Nach drei schwachen Jahren präsentiert sich die Aktie von BASF bisher in einer durchaus starken Verfassung. Doch trotz der insgesamt mittlerweile wieder deutlich besseren Stimmung für konjunkturabhängige Titel an der Börse, bleibt das Marktumfeld weiterhin schwierig, wie nun etwa auch der deutsche Plastikverband bestätigte. So stieg zwar die Produktionsmenge 2024 um drei Prozent, wie der Verband Plastics Europe Deutschland in Frankfurt am Main mitteilte. Doch wegen des harten Wettbewerbs und schwacher ...

