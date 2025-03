ROUNDUP 2: Vonovia will nach erneutem Verlust 2025 wieder Gewinn machen

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr erneut einen Verlust gemacht. Für das laufende Jahr plant Unternehmenschef Rolf Buch wieder mit einem Gewinn, wie er in einer Telefonkonferenz bei Vorlage der Jahreszahlen für 2024 am Mittwoch sagte. Unter dem Strich wies Vonovia 2024 wegen einer weiteren Abwertung des Immobilienportfolios einen Fehlbetrag von gut 962 Millionen Euro aus. 2023 hatte der Konzern vor dem Hintergrund der Immobilienkrise sein Portfolio mehrfach abgewertet und damit einen Verlust von fast 6,8 Milliarden Euro erlitten.

ROUNDUP: Allianz-Konsortium übernimmt Lebensversicherungs-Abwickler Viridium

MÜNCHEN/NEU-ISENBURG - Die Allianz übernimmt zusammen mit Partnern den deutschen Lebensversicherungs-Abwickler Viridium. Der Münchner Versicherer, der Finanzinvestor Blackrock und der japanische Versicherer T&D übernehmen die bisherige Beteiligung des britischen Finanzinvestors Cinven, wie alle Beteiligten am Mittwoch mitteilten. Der Gesamtwert des Deals liegt den Angaben zufolge bei rund 3,5 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Südzucker senkt Dividende nach Gewinneinbruch drastisch

MANNHEIM - Südzucker will nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende kürzen. Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Februar) 20 Cent je Aktie erhalten - nach 90 Cent im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Mannheim mitteilte. An der Börse legte der Kurs am Mittwoch zunächst leicht zu, gab zuletzt aber in einem stabilen Marktumfeld etwas nach.

ROUNDUP: 'KI-Fabriken' und Roboter: Chip-Riese Nvidia hat große Pläne

SAN JOSE - Der Chipkonzern Nvidia will seine Dominanz bei Technik für Künstliche Intelligenz in Rechenzentren mit Robotern in die reale Welt übertragen. Nvidia-Chef Jensen Huang stellte auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC eine Plattform vor, die die Entwicklung humanoider Roboter beschleunigen soll. An der Initiative mit dem Namen Isaac Groot sind auch der Unterhaltungsriese Disney und Googles KI-Firma DeepMind beteiligt.

ROUNDUP: VW-Konzern macht Kasse mit kleinem Traton-Aktienpaket

WOLFSBURG/MÜNCHEN - Der Volkswagen-Konzern hat den zuletzt guten Kursverlauf bei seiner Nutzfahrzeugholding Traton für einen lange erwarteten Anteilsverkauf genutzt. Die Wolfsburger platzierten im Rahmen eines beschleunigten Auktionsverfahrens rund 2,2 Prozent der Anteile an dem Lkw-Konzern und erlösten damit 360 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der Platzierungspreis lag bei 32,75 Euro und damit 8 Prozent unter dem Xetra-Schluss der Traton-Papiere vom Vorabend.

ROUNDUP: PVA Tepla erwartet Rückgang von operativem Gewinn - Kursrutsch

WETTENBERG - Die schwache Kundennachfrage belastet das Technologieunternehmen PVA Tepla . Hohe Lagerbestände etwa in der Halbleiterbranche bremsten zuletzt die Investitionsfreude der Kunden und auch die Industrie schwächelte. Das ließ 2024 nicht nur den Auftragseingang um fast ein Drittel einbrechen, wie PVA am Mittwoch im hessischen Wettenberg mitteilte, sondern dürfte im kommenden Jahr auch die Profitabilität erheblich schmälern und den Umsatz stagnieren lassen. Mittelfristig will Chefin Jalin Ketter die Kundenbasis verbreitern und den Konzern unabhängiger von Großaufträgen und Marktzyklen aufstellen. Die Aktie rutschte ab.



Weitere Meldungen



-IPO/Kreise: Milliarden-Börsengang von Stada verschiebt sich auf Herbst -Hensoldt-Chef Dörre will Personal weiter aufstocken - Bereit für Finanzpaket -Metro soll Mitte April von der Börse verschwinden

-Investor Deutsche Beteiligung will sich von Makler Von Poll Immobilien trennen -Conti-Abspaltung: Neuer Autozulieferer zieht nach Frankfurt -Umsatz und Ergebnis bei Knaus Tabbert stürzen ab

-ROUNDUP/Trump: Protest gegen Tesla wird von Linken bezahlt -Landwirt aus Peru gegen RWE: Gericht setzt Verhandlung fort°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0008404005, US67066G1040, DE0007297004, DE0007461006, JP3539220008, DE0007664039, US2546871060, DE000A1ML7J1, DE000TRAT0N7, US09247X1019