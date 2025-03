DJ PTA-Adhoc: HOCN AG: Verwaltungsrat unterstützt Aktionärsanträge und kündigt Schuldenruf an

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf (pta/20.03.2025/07:00) - Hochdorf, 20. März 2025 - Wie der Verwaltungsrat der HOCN AG am 10. März 2025 informierte, erachtet er den Einberufungsantrag der Aktionärsgruppe Detweiler und Greber, die zusammen 13.1% des Aktienkapitals der HOCN AG (Gesellschaft) halten, als formell gültig, und er wird die Anträge deshalb an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2025 traktandieren. Der Verwaltungsrat der HOCN AG hat nunmehr beschlossen, der Generalversammlung Zustimmung zu den Aktionärsanträgen zu empfehlen. Das schliesst auch die Wahl der Herren Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger sowie die Wiederwahl von Andreas Herzog in den Verwaltungsrat der Gesellschaft ein. Jürg Oleas und Jean-Philippe Rochat werden sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen.

Schuldenruf

Die HOCN AG befindet sich in definitiver Nachlassstundung. Der Verwaltungsrat der HOCN AG gibt in Absprache mit dem Sachwalter Transliq AG bekannt, dass deshalb in den kommenden Tagen ein Schuldenruf im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und im Amtsblatt des Kantons Luzern publiziert wird. In diesem Rahmen werden die Gläubiger der HOCN AG aufgefordert, ihre Forderungen innert 30 Tagen beim Sachwalter anzumelden. Die der HOCN AG bekannten Gläubiger werden zudem per Brief über den Schuldenruf informiert. Weitere Informationen und Formulare werden auf der Homepage des Sachwalters Transliq AG unter http://www.transliq.ch/de/mandate/hocn-ag/ erhältlich sein.

Versammlung der Anleihensgläubiger

Die Aktionärsgruppe hat den Verwaltungsrat der HOCN AG sodann darüber informiert, dass sie auch die Einberufung einer Versammlung der Obligationäre der ausstehenden Hybridanleihe anstrebt, sofern die Generalversammlung der HOCN AG den Anträgen der Aktionärsgruppe zustimmt. Ziel der Aktionärsgruppe ist es, die HOCN AG namentlich durch ein Übereinkommen mit den Anleihensgläubigern zu sanieren, die Gesellschaft aus der Nachlassstundung zu befreien und die kotierte HOCN AG danach auf einen Zusammenschluss mit einem ausgesuchten, für alle Stakeholder attraktiven Unternehmen auszurichten. Jürg Oleas, Verwaltungsratspräsident von HOCN AG sagte: «Der Verwaltungsrat von HOCN begrüsst die Initiative der Aktionärsgruppe, die Gesellschaft zu sanieren und danach mit einem attraktiven, operativ und finanziell erfolgreichen Unternehmen zusammen zu führen. Es liegt unseres Erachtens im Interesse der Aktionäre und Anleihensgläubiger, eine Alternative zum laufenden Nachlassverfahren zu schaffen.»

Kontakte

Investoren & Anleihensgläubiger HOCN AG Alexandre Müller +41 43 268 32 31 amu@dynamicsgroup.ch?

Sachwalter Transliq AG Philipp Possa +41 31 326 30 50 info@transliq.ch

Aussender: HOCN AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Jürg Oleas E-Mail: hochdorf@hochdorf.com Website: www.hocn.ch

ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

