PTA-News: HT5 AG?: HT5 AG publiziert Einladung zur Anleihegläubigerversammlung

HT5 AG publiziert Einladung zur Anleihegläubigerversammlung

Hochdorf (pta000/27.05.2025/07:00 UTC+2)

Die HT5 AG lädt die Inhaber der Hybridanleihe (HT517; ISIN CH0391647986) am 13. Juni 2025, um 10.00 MESZ, zu einer Anleihegläubigerversammlung ein. Die Versammlung findet in den Räumlichkeiten der Baker McKenzie Switzerland AG, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich, statt.

Die detaillierte Einladung zur Anleihegläubigerversammlung kann auf der Webseite des Unternehmens unter www.ht5.ch/ hybridanleiheeingesehen werden. Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen beziehungsweise sich dort vertreten zu lassen. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Gläubiger der Hybridanleihe, die sich fristgerecht anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Einzelheiten dazu können der Einladung entnommen werden oder sind auf der oben erwähnten Webseite einsehbar.

Ziel der HT5 AG ist es, mit Zustimmung der Anleihensgläubiger die Anleihebedingungen so anzupassen, damit das laufende Nachlassverfahren möglichst rasch beendet werden kann. Sofern mindestens Zweidrittel (66.67%) des Nominalkapitals der Hybridanleihe in Höhe von CHF 125 Millionen den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen, kann die HT5 AG saniert und anschliessend mit einem attraktiven, operativ und finanziell erfolgreichen Unternehmen zusammengeführt und dieses so an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gebracht werden.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller ??????? +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Aussender: HT5 AG? Siedereistrasse 9 6281 Hochdorf Schweiz Ansprechpartner: Andreas Leutenegger E-Mail: contact@ht5.ch Website: www.ht5.ch ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

