DJ PTA-News: HT5 AG?: Ergebnis der Anleihegläubigerversammlung mit Anpassung der Anleihebedingungen erhöht die Zustimmungsquote auf 83.5%

HT5 AG?: Ergebnis der Anleihegläubigerversammlung mit Anpassung der Anleihebedingungen erhöht die Zustimmungsquote auf 83.5%

Hochdorf (pta000/13.06.2025/12:09 UTC+2)

An der heutigen Anleihegläubigerversammlung haben die Inhaber der HT5 Hybridanleihe (HT517; ISIN CH0391647986) die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen angenommen. Mit CHF 104.36 Millionen Ja-Stimmen, entsprechend 83.5% des Nominalkapitals der Hybridanleihe in Höhe von CHF 125 Millionen, konnte die erforderliche Zweidrittelmehrheit noch klarer bestätigt werden. Diese war bereits am 11. Juni 2025 aufgrund der Abstimmungen über das Bankensystem der SIX SIS AG gesichert.

