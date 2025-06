DJ PTA-Adhoc: HT5 AG?: Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen dank Abstimmungen über das System der SIX SIS AG gesichert

Hochdorf (pta000/11.06.2025/18:00 UTC+2)

Im Vorfeld zur Anleihegläubigerversammlung vom Freitag, 13. Juni 2025, konnten sämtliche Anleihegläubiger über das System der SIX SIS AG vorgängig ihre Stimme elektronisch ausüben. HT5 wurde darüber informiert, dass bereits per heutigem Stimmeneingang über CHF 100 Millionen Nominalkapital den vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen zugestimmt haben, was bereits über 80% des Nominalkapitals entspricht. Dieses sehr erfreuliche Ergebnis sichert die erforderliche Zweidrittelmehrheit bereits im Vorfeld der Anleihegläubigerversammlung vom Freitag.

Damit wird die Grundlage geschaffen, um die HT5 AG zu sanieren und anschliessend mit einem attraktiven, operativ und finanziell erfolgreichen Unternehmen zusammenzuführen und dieses so an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange zu bringen. Das Unternehmen wird zusammen mit dem Sachwalter Transliq AG zu gegebener Zeit über die nächsten Schritte der Sanierung informieren.

Der Verwaltungsrat der HT5 dankt den Anleihegläubigern für deren Zustimmung und ist überzeugt, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Das detaillierte Ergebnis der Anleihegläubigerversammlung wird im Nachgang an die Versammlung vom Freitag publiziert.

