Das Instrument 2UH US00183L1026 ANGI INC DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument 2UH US00183L1026 ANGI INC DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument HLL GRS191213008 ELLAKTOR S.A.NAM. EO 0,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument HLL GRS191213008 ELLAKTOR S.A.NAM. EO 0,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument 97K FR0014005DA7 EXCL.NETW. (PROM.)EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument 97K FR0014005DA7 EXCL.NETW. (PROM.)EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument NVRA VGG930042012 URU METALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument NVRA VGG930042012 URU METALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument 3FS FR0010722819 KALRAY SA EO 1,- EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument 3FS FR0010722819 KALRAY SA EO 1,- EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument 3T61 BE0974278104 ABO-GROUP ENVIRONMENT EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025The instrument 3T61 BE0974278104 ABO-GROUP ENVIRONMENT EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.03.2025Das Instrument P4JC GB00BJFDXW97 ADM ENERGY PLC LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument P4JC GB00BJFDXW97 ADM ENERGY PLC LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument I4F US8618961085 STONEX GROUP INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument I4F US8618961085 STONEX GROUP INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument 1JA US47010C8055 JAGUAR HEALTH NEW DL-0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument 1JA US47010C8055 JAGUAR HEALTH NEW DL-0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025Das Instrument DMB GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2025The instrument DMB GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.03.2025 and ex capital adjustment on 24.03.2025