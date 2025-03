Werbung







Webinar: Renk, Hochtief und Vinci - die neuen Gewinner am Aktienmarkt?

Der Mega-Schuldendeal von Union, SPD und Grüne in Billionenhöhe hat am Aktienmarkt für neue Rekorde gesorgt, sowohl bei Einzelaktien aus dem Rüstungs- und Bausektor als auch beim deutschen Leitindex DAX, der die US-Indizes immer noch outperformt. Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research gehen der Frage nach, ob der begonnene starke Aufwärtstrend der Investitionsgewinner fortgesetzt werden kann und wie sich das Ausgabenpaket auf den Kapitalmarkt insgesamt auswirken wird. Freuen Sie sich auf interessante Hintergründe und Ausblicke zu einer großen Bandbreite an aktuellen Börsenthemen im kurzweiligen Webinar "Trading für Berufstätige" am Montag, 24.03 um 19 Uhr.

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

