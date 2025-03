EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group wird in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen Berlin, 21. März 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, wird zum 24. März 2025 in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen. Die Aufnahme in den Index unterstreicht die Erfolge des Unternehmens und seine wachsende Bedeutung auf dem europäischen Aktienmarkt, was einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen darstellt. Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den STOXX Europe 600 Index. Dies spiegelt die dynamische Entwicklung der AUTO1 Group wider, unterstreicht unsere wachsende Marktposition und zeigt das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell." Der STOXX Europe 600 ist ein Aktienindex, bestehend aus den 600 führenden europäischen Unternehmen. Er bietet eine umfassende und diversifizierte Abdeckung verschiedener Branchen innerhalb der europäischen Wirtschaft und wird von der STOXX Limited herausgegeben. Die Aufnahme in den Index erhöht die Sichtbarkeit der AUTO1 Group auf den internationalen Finanzmärkten und macht das Unternehmen für eine breitere Investorenbasis zugänglich. Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des ESG Reports 2024 sind für den 2. April 2025 geplant. Finanzberichte sind im Bereich Investor Relations auf der Homepage von AUTO1 Group zugänglich. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



