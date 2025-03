Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS47010C8055 Jaguar Health Inc. 21.03.2025 US47010C8881 Jaguar Health Inc. 24.03.2025 Tausch 25:1US45784G2003 Zoomcar Holdings Inc. 21.03.2025 US45784G3092 Zoomcar Holdings Inc. 24.03.2025 Tausch 20:1CA46500E1079 IsoEnergy Ltd. 21.03.2025 CA46500E8678 IsoEnergy Ltd. 24.03.2025 Tausch 4:1US00183L1026 ANGI Inc. 21.03.2025 US00183L2016 ANGI Inc. 24.03.2025 Tausch 10:1