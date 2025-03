DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wassertechnologie-Spezialist De.mem: Großkunden wie Coca-Cola und Rio Tinto garantieren wiederkehrende Umsätze

Frankfurt (pta/23.03.2025/12:00) - Diese Zahlen sprechen für sich: De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4; WKN: A2DNYE) hat seinen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen von 38 % im Jahr 2018 massiv auf etwa 90 % im Jahr 2023 erhöht. Im Gesamtjahr 2024 erreichte der Spezialist für Wasseraufbereitung sogar einen Rekordwert von 92 % wiederkehrenden Barzahlungen.

Diese resultieren aus etablierten Kundenbeziehungen, die dank des "Build, Own, Operate"-Geschäftsmodells sowie durch langjährige Serviceverträge und den Verkauf von Verbrauchsmaterialien und Spezialchemikalien gefördert werden.

Dabei bedient De.mem als führendes Unternehmen im Bereich der Wasser- und Abwasseraufbereitung einen vielfältigen Kundenstamm aus verschiedenen Branchen wie z.B. Bergbau, Hotellerie, Industrie sowie Lebensmittel und Getränke. Diese Diversifizierung stärkt die Marktposition des Unternehmens, mindert Klumpenrisiken und trägt somit zu seinem nachhaltigen Wachstum bei. Im Detail:

Bergbau

In der Bergbauindustrie ist De.mem insbesondere im Heimatmarkt Australien ein zuverlässiger Partner für Unternehmen wie Rio Tinto (WKN: 852147; ISIN: GB0007188757) und South32, eine Tochtergesellschaft der BHP Group. Durch die Bereitstellung hochkomplexer Wasseraufbereitungssysteme unterstützt De.mem diese Unternehmen dabei, ihre betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Umweltstandards einzuhalten. Denn typische Bergbauabwässer enthalten neben anderen Verunreinigungen auch Ölnebenprodukte, eine hohe Trübung und Schwebstoffe, die - ungereinigt - die Umwelt belasten würden.

Hotellerie

Auch im Hotelsektor hat De.mem innovative Lösungen zur Wasseraufbereitung implementiert. Ein Beispiel ist die Ausstattung von Hotels mit modernen Systemen, die es ermöglichen, Brauchwasser effizient zu recyceln und somit den Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Technologie unterstützt Hotels dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig Kosten zu sparen. Davon profitieren u.a. verschiedene Resorts im Great Barrier Reef vor Queensland sowie ein Wintersporthotel in der Nähe von Canberra.

Industrie

De.mem bedient auch industrielle Kunden mit maßgeschneiderten Wasseraufbereitungslösungen. Ein herausragendes Projekt wurde beispielsweise in Singapur realisiert, wo De.mem eine Abwasseraufbereitungsanlage für Givaudan, weltweiter Marktführer im Bereich der Aromen und Duftstoffe, "von A bis Z" plante, baute und betreibt. Dieser langfristige Vertrag über sechs Jahre generiert Einnahmen von rund 2,1 Millionen AUD und unterstreicht die Fähigkeit von De.mem, umfassende Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.

Lebensmittel und Getränke

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gehört zu den wasserintensivsten Branchen, weil Wasser in nahezu jedem Produktionsschritt eine entscheidende Rolle spielt. Je nach Sektor kann der Wasserverbrauch enorm sein. Beispielsweise benötigt die Produktion von 1 Liter Bier etwa 5 Liter Wasser, während für 1 Kilogramm Schokolade rund 17.000 Liter Wasser verwendet werden, wenn man die gesamte Lieferkette (z. B. Kakaoanbau) berücksichtigt.

Angesichts steigender Umweltauflagen und der Wasserknappheit investieren viele Branchenvertreter deshalb in fortschrittliche Wasserrecycling- und Aufbereitungssysteme. De.mem bietet in diesem Kontext Lösungen zur Wasseraufbereitung, die den hohen Hygiene- und Qualitätsstandards der Branche entsprechen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Membrantechnologien stellt das Unternehmen sicher, dass die Wasserqualität den Anforderungen der Lebensmittelproduktion gerecht wird - zum Beispiel für Kunden wie Coca-Cola (WKN: 850663; ISIN: US1912161007) oder Treasury Wine Estates.

Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Wasseraufbereitungslösungen für unterschiedliche Branchen hat sich De.mem als vertrauenswürdiger Partner etabliert und profitiert von langfristigen Kundenbeziehungen. Auch ermöglicht es diese Diversifizierung De.mem, wirtschaftliche Schwankungen in einzelnen Sektoren abzufedern und ein stabiles Wachstum zu gewährleisten. --------

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-02/ 64677418-de-mem-limited-rekord-barzahlungen-umsaetze-und-margen-operativer-cashflow-break-even-248.htm https://demembranes.com/markets/mining/ https://www.watson.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-leben/ 357566652-1700-liter-wasser-fuer-eine-tafel-schokolade-so-hoch-ist-der-wasserfussabdruck-von-lebensmitteln

