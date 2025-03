Köln (ots) -Der April auf RTL+ hat wieder jede Menge neue Streaming Highlights im Gepäck - und eine Extraportion Herzklopfen, Eifersucht und künstliche Intriganz. Denn ab dem 28. April heißt es: "Ex on the Beach" - Staffel 6! In 18 brandneuen Folgen treffen flirtwillige Singles auf ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen. Doch wer glaubt, hier das Liebesglück zu finden, hat die Rechnung ohne das "Terror Tablet" gemacht. Denn es entscheidet, wessen Ex als Nächstes in die Villa einzieht. Ob aufgewärmte Liebe oder eiskalte Rache - "Ex on the Beach" sorgt ab dem 28. April auf RTL+ wieder für Sommer, Sonne und sehr viel Gefühlschaos...Die Erfolgsserie "Heartland - Paradies für Pferde" startet mit Staffel 17 exklusiv auf RTL+ und zieht Pferdeliebhaber:innen mit ihren Geschichten in den Bann. Horror-Fans kommen mit der dritten Staffel von "Chucky" und dem packenden Film "The Nun 2" voll auf ihre Kosten! True Crime-Liebhaber:innen dürfen sich zudem auf die Deutschlandpremiere von "Anwälte der Toten - Im Kopf des Mörders", Staffel 5, freuen. Das RTL+ Original "Sterben für Anfänger" kehrt mit neuen Folgen zurück und bietet erneut eine gelungene Mischung aus Humor und Tiefgang. April, April - wir sind bereit!Serien1. April: "Heartland - Paradies für Pferde", Staffel 17, 10 Folgen, exklusiv1. April: "Chucky", Staffel 3, 8 Folgen, exklusiv30. April "Mocro Maffia", Staffel 4, exklusivTrue Crime13. April: "Anwälte der Toten - Im Kopf des Mörders", Staffel 5, 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Crime16. April: "Olly Stephens: Killer Teenager", auch bei RTL CrimeFilme5. April: "Edgar Wallace: Die Tote aus der Themse", auch bei RTL Up5. April: "Edgar Wallace: Zimmer 13", auch bei RTL Up6. April: "The Nun 2", exklusiv12. April: "Edgar Wallace: Der Hund von Blackwood Castle", auch bei RTL Up12. April: "Edgar Wallace: Die seltsame Gräfin", auch bei RTL Up17. April: "Perfect Addiction", exklusiv18. April: "Das schönste Mädchen der Welt", auch bei RTL18. April: "7 Zwerge - Männer allein im Wald", auch bei RTL18. April: "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug", auch bei RTL18. April: "Asterix & Obelix: Mission Kleopatra", auch bei RTL19. April: "Edgar Wallace: Der unheimliche Mönch", auch bei RTL Up19. April: "Edgar Wallace: Das Geheimnis der weißen Nonne", auch bei RTL Up19. April: "Edgar Wallace: Die Gruft mit dem Rätselschloss", auch bei RTL Up19. April: "Johnny English - Jetzt erst recht", auch bei RTL Super26. April: "Edgar Wallace: Der Gorilla von Soho", auch bei RTL Up26. April: "Edgar Wallace: Die blaue Hand", auch bei RTL UpReality28. April: "Ex on the Beach", Staffel 6, 18 Folgen, Sperrfrist 24.3.Dokumentation9. April: RTL+ Original "Sterben für Anfänger", Staffel 2, 4 Folgen10. April: "Jamie Oliver: So schmeckt Georgien", Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living10. April: "Living River - Ein Mann und sein Kanu", Deutschlandpremiere, auch bei GEO Wild12. April: "Jesus Christus: Mensch und Messias", Staffel 1, 4 Folgen, auch bei GEO16. April: "Die Titanic in Farbe", 2 Folgen, auch bei GEO24. April: "Frühlingserwachen XXS - Im Land der Kleinsten", Staffel 1, 3 Folgen, auch bei GEO Wild27. April: "Four Kings - Legenden im Ring", Staffel 1, 4 Folgen, auch bei GEO29. April: "Garden Rescue: Wer rettet meinen Garten?", Staffel 8, 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL LivingKids4. April: "Monkie Kid", Staffel 2, 10 Folgen, auch bei TOGGO5. April: "Asterix im Land der Götter", auch bei RTL Super11. April: "Monkie Kid", Staffel 3, 10 Folgen, auch bei TOGGO11. April: "Mystic", Staffel 2 + 3, je 8 Folgen, auch bei TOGGO12. April: "Wickie auf großer Fahrt", auch bei RTL Super17. April: "Ninjago - Aufstieg der Drachen", Staffel 3, 10 Folgen, auch bei TOGGO25. April: "Lana Longbeard", Staffel 1, 26 Folgen, auch bei TOGGO25. April: "Idefix und die Unbeugsamen", Staffel 2, auch bei TOGGO28. April: "Batwheels", Staffel 2, 20 Folgen, auch bei TOGGOSport5. April: "LIVE: OKTAGON 69"5. April: "Formel 1: Qualifying Japan"5. April: "Premier League: FV Everton vs. FC Arsenal"10. April: "UEFA Europa League / Conference League: Viertelfinale, Hinspiel"12. April: "Formel 1: Qualifying Bahrain"17. April: "UEFA Europa League / Conference League: Viertelfinale, Rückspiel"19. April: "Formel 1: Qualifying Saudi-Arabien"21. April: "LIVE: Premier League: Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest"26. April: "LIVE: OKTAGON 70"26. April: "LIVE: Premier League: FC Arsenal vs. Crystal Palace"TV-Highlights in der Preview1. April: "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi", ab 8.4. auch bei RTL2. April: "Doc Caro - Jedes Leben zählt", ab 9.4. auch bei VOX14. April: "Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", ab 20.4. auch bei RTLMehr Infos zu weiteren Highlight-Formaten im April:1. April: "Heartland - Paradies für Pferde", Staffel 17, 10 Folgen, exklusivDie kanadische Erfolgsserie "Heartland", basierend auf den gleichnamigen Bestseller-Romanen von Lauren Brooke, begeistert mit ihrer 17. Staffel! Mallory (Jessica Steen) kehrt hochschwanger nach Heartland zurück und bringt ein Wildpferd mit. Während Amy (Amber Marshall) sich über ihre Rückkehr freut, bleibt die spannende Frage, ob Mallory auf der Farm bleiben oder zu ihrer Familie zurückkehren wird. Inmitten dieser Herausforderungen stehen Lou (Michelle Morgan) und Rick (Shaun Johnston) im harten Wahlkampf um das Bürgermeisteramt. Staffel 1-16 sind schon jetzt jederzeit auf RTL+ verfügbar.1. April: "Chucky", Staffel 3, 8 Folgen, exklusivDie kultige Mörderpuppe Chucky kehrt in der dritten Staffel zurück und sorgt für Angst und Schrecken im Herzen der Macht: Washington D.C. In dieser neuen, achtteiligen Schockserie nistet sich Chucky in der Familie des US-Präsidenten ein und verwandelt das Weiße Haus in eine düstere Todesfalle voller Geheimnisse. Don Mancini, der Schöpfer der Chucky-Filmreihe, führt erneut Regie, während Brad Dourif als Stimme von Chucky zurückkehrt. Im Cast sind zudem Zackary Arthur, Alyvia Alyn Lind (Revenge) und Jennifer Tilly (Chucky-Franchise) vertreten. Neu in dieser Staffel sind unter anderem Gil Bellows und August Winter. Mit einem höheren Ziel im Visier plant Chucky, die Macht an sich zu reißen und das politische System ins Chaos zu stürzen!9. April: RTL+ Original "Sterben für Anfänger", Staffel 2, 4 FolgenAb dem 15. März 2024 machen sich stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka und Drag Queen Olivia Jones in der Doku-Serie "Sterben für Anfänger" bei RTL+ auf den Weg, das Sterben zu lernen. Ohne Berührungsängste, aber voller Neugier - für die Zeit "Ü50" hatten sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt. Die beiden versorgen einen Leichnam, gehen auf Geisterjagd und suchen mit Hilfe eines Mediums Kontakt zu ihren Verstorbenen. Bei dem wohl persönlichsten TV-Projekt ihres Lebens gehen Steffen Hallaschka und Olivia Jones an ihre Grenzen und manchmal auch darüber hinaus.14. April: "Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", ab 20.4. auch bei RTLErstmals an Ostern: Die "Wer wird Millionär? 3-Millionen-Euro-Woche" geht in die achte Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch diesmal bereits ab Ostersonntag um den Einzug in die Finalsendung am Donnerstag und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen. Wer tritt eine Heldenreise an? Alles ist möglich.28. April: "Ex on the Beach", Staffel 6, 18 Folgen, Sperrfrist 24.3.Der April auf RTL+ hat wieder jede Menge neue Streaming-Highlights im Gepäck - und eine Extraportion Herzklopfen, Eifersucht und künstliche Intriganz. Denn ab dem 29. April heißt es: "Ex on the Beach" - Staffel 6! In 18 brandneuen Folgen treffen flirtwillige Singles auf ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen. Doch wer glaubt, hier das Liebesglück zu finden, hat die Rechnung ohne das "Terror Tablet" gemacht. Denn es entscheidet, wessen Ex als Nächstes in die Villa einzieht. Ob aufgewärmte Liebe oder eiskalte Rache - "Ex on the Beach" sorgt ab dem 28. April auf RTL+ wieder für Sommer, Sonne und sehr viel Gefühlschaos... Mehr Infos gibt es hier.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. 