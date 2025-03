wO Börsenlounge: Coinbase | Xiaomi | SAP - und ewig grüßt das Murmeltier bei Bayer

Bayer muss die nächste Niederlage einstecken. Ein US-Gericht verdonnert die Leverkusener zu einer Strafe von mehr als 2 Milliarden Dollar. Bayer reagiert mit der üblichen Antwort, die Aktie mit dem üblichen Rücksetzer!Ist Boeing jetzt aus der Klemme? Die U.S. Air Force hat angekündigt, dass Boeing den Vertrag für die Entwicklung, den Bau und die Lieferung ihres nächsten Generation Kampfflugzeugs erhalten hat. Diese Next-Generation Air Dominance (NGAD) Plattform markiert einen bedeutenden Fortschritt in Reichweite, Überlebensfähigkeit, Durchschlagskraft und Anpassungsfähigkeit. Boeing, mit einer langen Geschichte in der Herstellung fortschrittlicher Militärflugzeuge wie der P-51 Mustang, F-4 …

