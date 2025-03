Nach vier Verlusttagen infolge hoffen Anleger beim DAX auf eine Erholung. Doch kann es mit dem deutschen Leitindex tatsächlich wieder nach oben gehen? Und was ist jetzt wichtig? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Shell und TAG Immobilien. Der DAX hat nach der jüngsten Verlustserie am Dienstag erneut einen Stabilisierungsversuch unternommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 22.908,66 Punkte. ...

