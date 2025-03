Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA05553A1075 The BC Bud Corp. 25.03.2025 CA25383T1003 The BC Bud Corp. 26.03.2025 Tausch 1:1SE0010831321 Fluicell AB 25.03.2025 SE0023595459 Fluicell AB 26.03.2025 Tausch 350:1US38867H1041 Graphex Group Ltd. 25.03.2025 US38867H2031 Graphex Group Ltd. 26.03.2025 Tausch 5:1GB00BMH3KM70 Metals One PLC 25.03.2025 GB00BSY1D385 Metals One PLC 26.03.2025 Tausch 10:1