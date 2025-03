The following instruments on XETRA do have their first trading 26.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.03.2025Aktien1 CA25383T1003 Digital Commodities Capital Corp.2 SE0023595459 Fluicell AB3 US38867H2031 Graphex Group Ltd. ADR4 GB00BSY1D385 Metals One PLCAnleihen1 XS3036075102 Metropolitan Life Global Funding I2 XS3029562439 Asian Development Bank (ADB)3 XS3037678789 AT & T Inc.4 XS3037678862 AT & T Inc.5 XS2950589437 Atos SE6 USD4000PAK87 IHO Verwaltungs GmbH7 USU9273AEP67 Volkswagen Group America Finance LLC8 XS3037678607 AT & T Inc.9 DE000DW6AG74 DZ BANK AG10 AT0000A3K3U1 Erste Group Bank AG11 XS3037682112 Akzo Nobel N.V.12 XS3037817494 Stadshypotek AB13 US17327CBA09 Citigroup Inc.14 DE000A4DE982 Deutsche Bank AG15 DE000HEL0FR5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0FT1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000A1PG2K4 Stadtsparkasse Düsseldorf18 DE000A1PG2J6 Stadtsparkasse Düsseldorf