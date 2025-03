The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2025ISIN NameCA05553A1075 THE BC BUD CORP.GB00BMH3KM70 METALS ONE PLC LS-,0001KYG365731069 FOS.TOUR.GRP EO-,0001SE0010831321 FLUICELL ABSE0014731089 NORDIC WATERPROOFING HLDGUSU16450BA27 EXPAND ENERGY 21/26 REGSUS3615704018 GDL FUND PFD SER.C DL50US38867H1041 GRAPHEX GROUP SP.ADR/20US87184Q2066 SYROS PHARMAC.NEW DL-,001