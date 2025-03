Alibaba entwickelt AI für BMW. Für den chinesischen Markt wird das Qwen-Team BMW in Zukunft einen AI-Assistenten liefern. Aroundtown lieferte einen schwachen Ausblick für 2025. Die FFO I sollen erneut fallen. Keine Entwarnung von Wacker Neuson. Aber nach dem starken Umsatzeinbruch des Vorjahres beginnt man nun wieder vorsichtig optimistisch zu werden.Erneut ist der Aktienhandel in Asien in China und den Rest aufgeteilt. Abgesehen vom Hang Seng Index sinken heute im Verlauf der Sitzung alle chinesischen Benchmarks. Der Nikkei 225 Index konnte sich hingegen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...