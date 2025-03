EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

MOBOTIX AG: Konica Minolta verkauft Mehrheitsbeteiligung an der MOBOTIX AG im Rahmen des strategischen Wechsels an die CERTINA Gruppe / Thomas Lausten verlässt MOBOTIX nach einer Übergangszeit im Juni



26.03.2025 / 08:55 CET/CEST

Konica Minolta hat den Verkauf seiner 65%igen Beteiligung an der MOBOTIX AG sowie aller damit verbundenen Gesellschafterdarlehen an die CERTINA Software Investments AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft des in München ansässigen Family Equity Investors CERTINA, bekannt gegeben. Die CERTINA Software Division der CERTINA Gruppe ist auf den Auf- und Ausbau von technologiegetriebenen Unternehmen weltweit spezialisiert.



Als Teil der Vereinbarung hat sich CERTINA verpflichtet, Investitionsdarlehen in Höhe von 53,2 Millionen Euro bis März 2026 zu gewähren. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben, auch nicht gegenüber dem Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für Mai 2025 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen.



Die Veräußerung ist Teil des mittelfristigen Plans von KONICA MINOLTA, nicht fokussierte Geschäftsbereiche zu veräußern und sich weltweit auf Kerngeschäftsfelder zu konzentrieren, wie in der jüngsten Erklärung des Unternehmens dargelegt wurde. KONICA MINOLTA's Geschäftsbereich Imaging-IoT Solutions wird weiterhin hochwertige Videolösungen mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Schutz anbieten.



Wechsel in der Führung und Änderungen in der Verwaltung



Es wird erwartet, dass alle derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates der MOBOTIX AG im Zuge des Vollzugs der Transaktion ausscheiden werden. CERTINA beabsichtigt, im Aufsichtsrat der MOBOTIX AG angemessen vertreten zu sein.



Zu den Neuerungen im Vorstand der MOBOTIX AG gehören außerdem:



Klaus Kiener (CFO) und Christian Cabirol (CTO) haben ihre Verträge bis März 2027 verlängert und sichern damit die Kontinuität in der finanziellen und technischen Führung.



Thomas Lausten (CEO) wird MOBOTIX im gegenseitigen Einvernehmen zum Ende seines laufenden Vertrages im Juni 2025 verlassen und eng mit dem neuen Führungsteam zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.



Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



Ende der Insiderinformation



