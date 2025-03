Die ZEAL Network SE ist die Muttergesellschaft einer E-Commerce-Gruppe von Unternehmen, die Online-Lotterieerlebnisse für ihre Kunden schaffen. Gegründet in Deutschland im Jahr 1999, ist die ZEAL Network SE heute der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Innovationen voranzutreiben und Veränderungen im Lotteriesektor zu bewirken, während es seine Marktführerschaft ausbaut. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 11:30 Uhr im Rahmen der German Select IV Conference einen Online-Roundtable mit Sebastian Bielski, CFO & mit Frank Hoffmann, Senior IR Manager. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-11-30/TIMA-GR zur Verfügung gestellt.