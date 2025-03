Der DAX hat am Mittwoch Federn lassen müssen. Er ging mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 22.839,03 Zählern aus dem Handel. Und zum Start in den Donnerstag dürfte es weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,7 Prozent tiefer auf 22.671 Zähler. Im Fokus stehen dabei insbesondere die US-Zölle.US-Präsident Donald Trump hat am Vorabend 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte angekündigt. Dies verschärft den Handelsstreit auch mit der Europäischen Union. Die Zölle sollen ...

