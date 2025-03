Der Gebäudetechnik-Konzern veröffentlicht umfassende Nachhaltigkeitsziele für 2025-2027 und stärkt gleichzeitig seine Finanzstruktur durch neue Anleiheemission

Die Legrand-Aktie notiert aktuell bei 100,70 Euro und verzeichnet damit einen Rückgang von 1,32 Prozent im Tagesvergleich. Innerhalb der letzten Woche verlor der Kurs des Spezialisten für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen deutliche 5 Prozent. Am 25. März 2025 präsentierte Legrand seine sechste CSR-Roadmap für den Zeitraum 2025-2027, die auf fünf strategischen Säulen basiert.

Die Nachhaltigkeitsstrategie umfasst konkrete Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Im Personalbereich strebt das Unternehmen an, den Frauenanteil in Führungspositionen auf 35 Prozent zu erhöhen und jährlich 4.000 Einstiegsmöglichkeiten für Berufseinsteiger zu schaffen. Beim Klimaschutz verpflichtet sich Legrand zu einer Reduktion der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen um 10 Prozent gegenüber 2024. Bei den Lieferanten wird eine durchschnittliche Emissionsminderung von 30 Prozent angestrebt.

Kreislaufwirtschaft und Kundenorientierung im Fokus

Die Kreislaufwirtschaft bildet einen weiteren Schwerpunkt der Roadmap. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Eco-Design und plant, dass 50 Prozent der neuen oder überarbeiteten Produktreihen entsprechenden Kriterien gerecht werden. Zusätzlich soll mehr als ein Drittel der verwendeten Materialien aus nachhaltigen oder recycelten Quellen stammen.

Im Bereich der Kundenorientierung hat sich Legrand zum Ziel gesetzt, seinen Kunden zu ermöglichen, über die nächsten drei Jahre hinweg 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine Kundenzufriedenheitsrate von 80 Prozent sowie einen Net Promoter Score von 50 an. Bei der Arbeitssicherheit plant Legrand, die Unfallrate um 20 Prozent zu senken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter durch mindestens 10 Stunden Schulung pro Person bis 2027 zu erhöhen.

Finanzielle Absicherung durch Anleiheemission

Kurz vor der Präsentation der CSR-Roadmap sicherte sich Legrand zusätzliche finanzielle Stabilität. Am 12. März 2025 emittierte das Unternehmen eine festverzinsliche Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und bietet einen jährlichen Kupon von 3,625 Prozent. Durch diese Maßnahme konnte das durchschnittliche Fälligkeitsprofil der Unternehmensschulden auf 5,7 Jahre verlängert werden.

Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Legrand-Aktie seit Jahresbeginn noch mit 7,91 Prozent im Plus. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 91,02 Euro, das Anfang August 2024 erreicht wurde, notiert der Kurs derzeit 10,64 Prozent höher. Zum 52-Wochen-Hoch von 110,75 Euro, das im Februar 2025 markiert wurde, fehlen allerdings noch rund 9 Prozent.

