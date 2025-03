NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen zum ersten Quartal von 67 auf 75 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes begründete seine Schätzungsanpassungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch mit Hinweisen anderer Branchenunternehmen auf geschwächte US-Märkte. Diese seien auch für den Lebensmittelkonzern nicht hilfreich. Ein schwacher Geschäftsjahresauftakt könnte Fragen hinsichtlich der Wachstumsambitionen aufwerfen. Auch die Margenhoffnungen würden gedämpft./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350