Der Versicherungskonzern erweitert seinen Handlungsspielraum durch ein Tenderangebot für nachrangige Schuldverschreibungen und stärkt gleichzeitig sein Osteuropa-Geschäft.

Die Vienna Insurance Group (VIG) notiert aktuell bei 42,30 €, was einem Anstieg von 2,67% entspricht und zugleich ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Die Versicherungsaktie konnte innerhalb des letzten Monats um beeindruckende 21,38% zulegen und liegt seit Jahresbeginn 39,60% im Plus.

Am 25. März 2025 kündigte die VIG ein Tenderangebot für ihre ausstehenden nachrangigen Schuldverschreibungen an. Das Angebot umfasst die 3,75%igen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2046 (ISIN: AT0000A1D5E1) sowie die 3,75%igen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2047 (ISIN: AT0000A1VGA1). Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren und den finanziellen Handlungsspielraum zu erweitern.

Expansion im polnischen Markt

Die polnische Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde hat am 19. März 2025 der Übernahme eines Anteils an Phinance durch die VIG zugestimmt. Mit dieser strategischen Akquisition verstärkt der Versicherungskonzern seine Position auf dem polnischen Markt und verschafft sich Zugang zu dortigen Wachstumspotenzialen. Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in Osteuropa kontinuierlich auszubauen.

Die Vienna Insurance Group wird derzeit mit einem für 2025 geschätzten KGV von 6,91 bewertet, was im Branchenvergleich als günstig einzustufen ist. Die Marktkapitalisierung des Versicherungskonzerns beläuft sich auf rund 5,02 Milliarden Euro. Trotz der jüngsten Kurssteigerungen, die den Wert weit über den 50-Tage-Durchschnitt von 35,24 € katapultiert haben, liegt das durchschnittliche Kursziel von Analysten bei 39,30 Euro und damit unter dem aktuellen Kursniveau.

Die Kombination aus Kapitaloptimierung durch das Tenderangebot und strategischer Expansion in Polen könnte sich positiv auf das künftige Wachstum und die Rentabilität des Versicherungskonzerns auswirken. Mit einem Kursanstieg von 49,21% seit dem 52-Wochen-Tief im August 2024 demonstriert die Aktie erhebliche Dynamik, die durch die jüngsten strategischen Initiativen weiter unterstützt wird.

