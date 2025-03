EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

GFT beschließt Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 15 Mio. Euro



28.03.2025 / 07:30 CET/CEST

GFT beschließt Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 15 Mio. Euro

Rückkauf unterstreicht Vertrauen in neue Fünf-Jahres-Strategie mit dem Ziel, Umsatz und Rentabilität deutlich zu steigern Stuttgart, 28. März 2025 - Die GFT Technologies SE (GFT) wird eigene Aktien im Wert von bis zu 15 Mio. Euro erwerben. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 26. März 2025 (22,95 €) entspricht dies bis zu 653.594 Aktien beziehungsweise bis zu 2,48 Prozent des Grundkapitals. "Dieses Programm unterstreicht unsere Überzeugung, dass unsere neue Fünf-Jahres-Strategie GFT noch erfolgreicher und profitabler machen wird. Wir wollen jetzt die allgemein niedrige Bewertung des gesamten Small-Cap-Marktes nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen", so Marco Santos, Global CEO von GFT. Alle Analysten, die GFT beobachten, empfehlen derzeit GFT Technologies Aktien zum Kauf. Santos fuhr fort: "Wir werden GFT zu einem vollständig KI-zentrierten Unternehmen machen. Wir investieren in unsere Expertise, Innovation und Lieferfähigkeit, um der Partner der Wahl für alle Kunden zu werden, die ihre KI-Transformation durchlaufen, und treiben so unser starkes und profitables Wachstum langfristig voran." Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm über die Börse ist die von der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 erteilte Autorisierung zum Erwerb von bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien. Es soll im April 2025 beginnen und vorbehaltlich der erneuerten Autorisierung durch die Hauptversammlung am 5. Juni 2025 spätestens am 14. Oktober 2025 enden. Weitere Details zur Fünf-Jahres-Strategie von GFT finden Sie im geprüften Geschäftsbericht sowie der gesonderten nichtfinanziellen Konzernnachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2024, die ebenfalls heute veröffentlicht werden.

Ihre Kontakte

Presse

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologien SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com Investoren

Andreas Herzog

Group Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

Über GFT GFT Technologies ist ein Pionier der digitalen Transformation. Wir konzipieren KI-zentrierte Geschäftslösungen, modernisieren IT-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltige Wirkung und Kundenerfolg. Unser Team von über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten ist in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bietet Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. Let's Go Beyond_ www.gft.com/de

