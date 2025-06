Die GFT Technologies Aktie hat sich in den vergangenen Tagen über der 200-Tage-Linie stabilisieren können. Nachdem das Papier in der letzten Maiwoche mehrfach im Bereich von 22,20 bis 22,25 Euro nach unten getestet wurde, gelang nun die Rückkehr über die gleitenden Durchschnitte. Am Dienstag notiert die Aktie bei 24,40 Euro auf XETRA, damit ...

